Ак Барс Банк запустил курьерскую доставку карт

Ак Барс Банк запустил курьерскую доставку дебетовых карт по городам России. Теперь не нужно посещать отделения банка, чтобы оформить и получить карту. Курьер бесплатно привезет её в любое удобное место — достаточно заполнить заявку на сайте банка.

Не выходя из дома можно получить карты Evolution и Generation. Услуга доступна для тех, кто впервые заказывает одну из этих карт. Курьер привезет все необходимые документы и поможет их заполнить. Начать пользоваться картой можно сразу после того, как на номер мобильного телефона поступит SMS-сообщение об активации счета.

Услуга действует в таких городах как Казань, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Полный перечень городов и подробная информация доступны на сайте, а также по бесплатному номеру 8 800 2005 303 или в чате с банком.

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