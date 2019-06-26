Азиатские города остаются самыми дорогими для экспатов

Больше всего иностранцы, проживающие за границей, тратят на жизнь в азиатских городах, и по-прежнему самыми дорогими для них остаются Гонконг и Токио. А два российских города, вошедших в ежегодный рейтинг международной консалтинговой компании Mercer,— Москва и Санкт-Петербург — уверенно движутся в сторону привлекательных по стоимости жизни для экспертов городов.

В 25-м ежегодном рейтинге городов мира по стоимости проживания иностранных работников, составляемом международной консалтинговой компанией Mercer, значительных изменений по сравнению с прошлым годом не произошло. По итогам сравнения стоимости жизни в 209 городах мира с учетом таких показателей, как цены на жилье, транспорт, питание, одежду, коммунальные услуги, развлечения, медицинское обслуживание, вновь самыми дорогими оказались азиатские города: в первой десятке их сразу восемь.

Лидеры рейтинга также не изменились: больше всего приходится тратить на жизнь иностранным работникам в Гонконге, чуть меньше расходы у экспатов, живущих в Токио. Сингапур поднялся с четвертого места на третье, и Цюрих переместился с третьего на пятое. На четвертом месте Сеул, на шестом — Шанхай.

В первую десятку также вошли Ашхабад, который за год резко подорожал для экспатов и взлетел с 43-го на 7-е место, Пекин (8), Нью-Йорк (9), который в прошлом году занимал 13-е место, и Шэньчжэнь (10). С противоположного конца списка, где находятся самые недорогие для проживания иностранных работников города, расположились: Карачи (207), Ташкент (208) и Тунис (209).

Как показывают данные рейтинга, который руководители международных компаний используют для расчета уровня оплаты труда своих сотрудников, работающих за рубежом, американские города вновь после прошлогоднего снижения в этот раз поднялись в рейтинге на фоне укрепления доллара по отношению к другим валютам. Кроме Нью-Йорка, вошедшего в топ-10, высокие позиции в рейтинге заняли Сан-Франциско (16) и Лос-Анджелес (18), поднявшиеся на 12 и 17 мест соответственно.

Самым недорогим американским городом оказался Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина.

В то время как американские города дорожали, европейские двигались в противоположном направлении, что эксперты Mercer объясняют как ослаблением европейских валют к доллару, так и рядом других факторов, в частности «недавними проблемами с безопасностью и обеспокоенностью по поводу экономических перспектив». Берн и Женева опустились на две позиции и заняли 12-е и 13-е места соответственно. Копенгаген спустился с 14-го на 20-е место, Лондон — с 19-го на 23-е, Дублин — с 32-го на 43-е, Милан — с 33-го на 45-е, Париж — с 34-го на 47-е, Вена — с 39-го на 51-е, Рим — с 46-го на 55-е, Амстердам — с 50-го на 58-е.

Самым недорогим для экспатов европейским городом является Скопье (Македония) — 201-е место.

Если оценивать отдельные показатели, то, например, самые дорогие билеты в кино оказались в Лондоне — больше $20 за один билет на мировой блокбастер. Самый дорогой бензин — в Гонконге: чуть больше $2 за литр. Самое дорогое пиво — в Сиднее: $3 (Heineken, 0,33 л), самый дорогой хлеб — в Луанде: $13 за 1 кг, самый дорогой эспрессо — в Гонконге: почти $8 за порцию в кафе.

Москва и Санкт-Петербург, по оценкам Mercer, подешевели по сравнению с прошлым годом. Москва опустилась с 17-го на 27-е место, а Санкт-Петербург рванул с 49-го на 75-е. Из городов, расположенных в государствах постсоветского пространства, в рейтинг вошли: Рига (111-е место), Таллин (140-е), Киев (150-е), Вильнюс (152-е), Баку (178-е), Алма-Ата (191-е), Ереван (197-е), Минск (198-е), Тбилиси (202-е), Бишкек (206-е) и Ташкент (208-е).

Алена Миклашевская