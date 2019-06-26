Вячеслав Макаров: «Единая Россия» и ее депутаты соблюдают закон

Секретарь петербургского реготделения «Единой России», спикер Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что никто из его коллег и соратников по партии не нарушает закон при проведении муниципальных выборов в Петербурге.

«“Единая Россия” и ее депутаты соблюдают этот закон. Если есть какие-то замечания, то надо обращаться в рабочую группу Горизбиркома»,— отметил господин Макаров во время брифинга в Мариинском дворце на просьбу прокомментировать информацию о многочисленных нарушениях при проведении «тайного» голосования в муниципалитетах.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в настоящий момент в Петербурге с проверкой находится рабочая группа ЦИК РФ. Также сообщалось, что нарушения при проведении выборов подтвердились в 12 муниципальных округах города.