В воронежском заповеднике сгорело три гектара леса

На территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени Пескова в результате двух пожаров сгорело 3 га леса, сообщила пресс-служба заповедника. Оба возгорания произошли во вторник, 25 июня. Первое было обнаружено на территории Борского лесничества, второе — на территории Усманского лесничества. Общая пройденная огнем площадь составила около 1 га. Из-за тушения этого возгорания на второе технику удалось перебросить только через 40 минут после обнаружения пожара.

Работы спасателей осложняла местность. «Огонь возник на территории торфяного болота. В ходе тушения возгорания образовывались прогары торфяника, вспыхивал сухостой»,— пояснили в заповеднике. Полностью ликвидирован пожар был только в 2:00 ночи 26 июня. Площадь, пройденная огнем, составила 2 га.

Директор заповедника Анатолий Тарасов не исключил вариант поджога. «На месте возгорания была найдена бутылка и обугленная зажигалка. Мы написали заявление в полицию, которая и займется выяснением обстоятельств возникновения пожара»,— цитирует господина Тарасова пресс-служба. Ущерб будет подсчитан позже, в него включаются не только затраты на тушение, но и убытки, нанесенные флоре и фауне заповедника. «Ущерб населенным пунктам, социально-значимым объектам не нанесен. Пострадавших нет»,— добавили в заповеднике.

О том, кого считает виновным в лесных пожарах губернатор Воронежской области, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Александр Гусев просит прекратить огонь».

Александр Прытков