Хакасский суд прекратил дело о неуважении к власти из-за поста о губернаторе

Абаканский горсуд Хакасии прекратил административное дело местного жителя Вячеслава Шоева за оскорбительные высказывания о губернаторе-коммунисте Валентине Коновалове в соцсети. Об этом сообщил адвокат «Агоры» Владимир Васин, защищавший интернет-пользователя.

На своей странице в Facebook Вячеслава Шоев неодобрительно высказался о главе республики, назвав его «г***нышем» и «з****нцем». Сотрудники центра «Э» заметили это и составили административный протокол. Пользователю пришлось удалить запись. По административному делу ему грозил штраф на сумму до 100 тыс. руб.

«Это первое в России дело, которое прекращено по закону Клишаса за оскорбление власти за отсутствием события, даже не состава правонарушения»,— сказал “Ъ-Сибирь” Владимир Васин. Он не исключил, что решение могут обжаловать: «Может быть и такое, что кто-нибудь вынесет протест, но мы надеемся, что все будут довольны: и губернатор, и Шоев».

Напомним, 29 марта вступил силу закон о наказании за оскорбление государства, общества и госсимволов. Инициаторами стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вятки. За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против оранжевой свистопляски»

Юлия Сасевич