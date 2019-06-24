Жителя Хакасии хотят наказать за оскорбление губернатора в соцсети

Абаканский горсуд Хакасии рассмотрит административное дело местного жителя Вячеслава Шоева за оскорбительные высказывания о губернаторе-коммунисте Валентине Коновалове в соцсети. Об этом сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

По данным информационного агентства «Хакасия», сотрудники местного центра «Э» составили административный протокол на Вячеслава Шоева из-за поста в Facebook. Глава «Агоры» уточнил, что в протоколе речь идет о записи, в которой пользователь соцсети назвал губернатора «г***нышем» и «з****нцем». Как говорится в картотеке суда, ближайшее заседание по делу пройдет 5 июля. Местного жителя защищает адвокат «Агоры» Владимир Васин.

Напомним, законы о наказании за оскорбление общества, государства и госсимволов, а также за фейковые новости вступили в силу с 29 марта. Обе инициативы разработали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (все — от «Единой России»). За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против оранжевой свистопляски»

Илья Галагуз