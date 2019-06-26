Избирком Петербурга зарегистрировал еще одного кандидата для участия в выборах губернатора

Петербургский горизбирком зарегистрировал очередного кандидата для участия в выборах губернатора города. Им стала Елена Крюковская, подавшая документы как самовыдвиженец.

Напомним, что горизбирком уже принял документы от более чем двух десятков кандидатов. Все они должны преодолеть муниципальный фильтр. В штабе общественной поддержки врио губернатора Петербурга Александра Беглова на днях заявили о сборе необходимого количества подписей для его участия в выборах.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября.