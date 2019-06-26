Сан-Франциско первым в США ввел запрет на продажу электронных сигарет

Сан-Франциско стал первым городом США, запретившим продажу электронных сигарет. Соответствующий указ сегодня, 26 июня, выпустил городской совет, проголосовавший за введение запрета на реализацию электронных сигарет до тех пор, пока не будет получено специальное разрешение на их маркетинг от федерального Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

Под действие указа подпадают как реализация электронных и ароматизированных сигарет в обычных магазинах, так и онлайн-продажи с доставкой товара по адресам в Сан-Франциско. При этом пользоваться электронными сигаретами по-прежнему смогут все жители города старше 21 года.

Теперь решение городского совета должна одобрить мэр города Лондон Брид, чтобы тот вступил в силу. «Я поддерживаю этот указ… направленный на запрет продажи электронных сигарет в Сан-Франциско до тех пор, пока FDA не сделает выводы о влиянии вейпинга на здоровье общества. Мы не так много знаем о влиянии этих товаров на здоровье людей, но мы точно знаем, что производители электронных сигарет в своей рекламе обращаются к нашим детям и подсаживают их на никотиновые продукты»,— цитирует мэра CNN.

Кирилл Сарханянц