Попытка без пыток

«Я думала, он умер»

Рассказ Гюнай Рагимовой, брата которой (Мурад Рагимов на фото слева) избили и осудили на два года за подброшенные наркотики

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«Мой брат Мурад закончил техникум и три года назад поступил на первый курс университета имени Пирогова, ему было 22 года. 30 августа 2016 года около 6:00 раздался звонок, и брат пошел открывать дверь. Я услышала грохот и тоже вышла в коридор. Наша квартира заполнилась людьми в форме и масках. Оказалось, это сотрудники специального отряда быстрого реагирования МВД РФ (СОБР). Они заявили, что мой брат вчера убил сотрудника ГАИ в Дагестане, я ответила, что вчера он оплачивал учебу в Москве, показала им чек. Потом они сказали, что он ездил в Сирию, но я показала им загранпаспорт, там нет отметок таможни: он два года никуда не выезжал. Тогда они заявили, что он вербовщик, террорист и у него есть оружие. Когда в коридор вышли родители, отца затолкали обратно в комнату и стали там бить. На брата надели наручники, стали бить электрошокером и пинать ногами по голове и телу. Его заставляли признаться в убийстве, в хранении наркотиков. Потом затащили на кухню, перевернули стол, бросили брата на пол. Отломили от стола ножку, били ею по голове и спине, душили пакетом, втыкали нож в ступни. Брат два или три раза терял сознание, они его обливали водой, приводили в чувство. Один из людей в масках, это был Орудж Джирингов, которого после нашего дела перевели из ГУВД Москвы в ОВД Дербента начальником полиции, сказал нам: «Хорошо, что вы не в Чечне и не в Дагестане находитесь, а то мы бы вас сразу расстреляли». Тогда же приходили кинологи с двумя собаками, одна искала наркотики, другая — взрывчатые вещества, но ничего не обнаружили. Люди в масках попросили для брата одежду и наскоро вытерли с него кровь. Пришел следователь со своими понятыми, у брата произвели «личный досмотр», и в кармане его брюк обнаружили сверток. Нам не сказали, что это, просто положили в коробку и заклеили скотчем. Потом сказали, что у него нашли 40 граммов спайса. Во время следствия с этого свертка не сняли отпечатки пальцев, а суд не посчитал нарушением, что коробку не опечатали. Брата увезли в отдел полиции, нам не говорили, где он. Мы туда приехали, я начала открывать все двери подряд, чтобы найти его. За одной из них на полу лежали спортивные маты, и я увидела брата на них и подумала, он умер. У нас в это время уже был адвокат, он и вызвал скорую. Обвинение брату предъявили 31 августа по ч. 2 ст. 228 УК РФ — хранение наркотиков в особо крупном размере. У него не взяли ни одного анализа крови, а анализ смывов с рук не показал ни следов взрывчатки, ни следов наркотиков. Полгода дело брата не шло, ему только продлевали арест. А потом дело передали на тот момент главе управления Следственного комитета по Москве генералу Александру Дрыманову, его в 2018 году задержали, но не по нашему делу, а по делу о взятках. Он начал допрашивать сотрудников полиции и нас. Правда, в обвинительном заключении он не учел ни одного нашего показания, как и суд. Брата осудили в январе 2018 года на три с половиной года. В суде показания давал Георгий Мамырин, который руководил этой «спецоперацией». Его слова судья приняла на веру, а в 2018 году на самого Мамырина уже было возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий: он в ноябре 2017 года подбросил наркотики в Химках кому-то в машину, этот момент заснял видеорегистратор. Но его не осудили, он сбежал в Грузию. Никого в итоге не наказали, и мы до сих пор живем с этим.»