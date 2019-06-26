Попытка без пыток

Международный день в поддержку жертв пыток отмечается 26 июня. В Нижнем Новгороде с 2000 года ведет работу Комитет против пыток. Общественная организация защищает права граждан, которые подверглись насилию в правоохранительных органах. За это время в Комитет поступило 2,3 тыс. жалоб и было установлен 191 факт пыток. Пострадавшим присудили более 79 млн руб. в качестве компенсации. О деятельности Комитета против пыток — специальный проект “Ъ-Приволжье”.
Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин выступает на митинге, приуроченном к Международному дню поддержки жертв пыток в 2007 году
В 2009 году митинг Комитета в Нижнем Новгороде не был санкционирован, и органы правопорядка пресекли его проведение
Первым подопечным Комитета был нижегородец Алексей Михеев, он стал инвалидом после пыток в милиции
В 2018 году Игорь Каляпин получил премию Егора Гайдара за свою правозащитную деятельность
В Нижнем Новгороде против пыток выступал не только КПП. В 2017 году состоялся благотворительный концерт в поддержку жертв пыток «НеТрамплин Party: Music Against Torture»
В 2018 году против пыток в ФСБ в Нижнем Новгороде выступали участники акции протеста сторонников Алексея Навального «Он нам не царь»
В 2016 году по всей России прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Ильдара Дадина, который подвергся пыткам в колонии Карелии
В Москве пикет в поддержку активиста прошел у здания ФСИН России
Выступают против пыток активисты и в других регионах России. Так в 2013 году в Казани участники пикета у здания республиканского Следственного управления требовали наказать полицейских, виновных в пытках и убийствах граждан России
За время работы с 2000 года КПП стал межрегиональной организацией, отделения есть во многих городах России. На фото — офис в Уфе
Однако у правозащитников есть не только сочувствующие, в 2015 году офис Комитета в Чечне разгромили неизвестные
«Мы неудобны власти, мы ее травмируем и раздражаем»
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