Аналитики: «Магнит» при Наумовой стабилизировал показатели рентабельности

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин считает, что отставка Ольги Наумовой с поста генерального директора ПАО «Магнит» - неблагоприятный повод для активизации движений в бумагах ритейлера. По его мнению, была создана сильная команда, которая испытывала трудности в сложных макроэкономических условиях, но добилась определенных позитивных результатов. «“Магнит” под руководством Ольги Наумовой вышел на растущую траекторию продаж и стабилизировал показатели рентабельности», – говорит господин Осин.

По его словам, не исключено, что акционеры хотели большего, но макроэкономические возможности не позволили этого сделать. «На основании динамики дивидендной доходности и анализа мультипликаторов мы оцениваем справедливую стоимость “Магнита” на конец первого квартала 2020 года в диапазоне 3700–5700 рублей за бумагу», - резюмирует аналитик.

Также господин Осин считает, что рост бумаг ритейлеров, который случился утром 26 июня, является результатом опережающей рынок динамики американского сектора базовых потребительских товаров на прошедших днем ранее торгах.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в среду, 26 июня, генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова покинула свой пост из-за «разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса». Президент «Магнита» Ян Дюннинг возьмет на себя роль гендиректора общества.

Дмитрий Михеенко