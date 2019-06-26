Два московских ресторана вошли в топ-20 ресторанов мира

Компания S.Pellegrino представила список 50 лучших ресторанов мира, в который вошли заведения из 26 стран мира, в том числе два российских. Лучшим рестораном мира специалисты назвали Mirazur в Ментоне (Франция). В тройку лидеров также вошли копенгагенский Noma, который впервые попал в топ-50, за что получил звание самого высоко оцененного новичка, и испанский Asador Etxebarri в Ашпе-Ачондо.

Россию в рейтинге текущего года представляют московские рестораны White Rabbit, который занял 13-е место, и Twins Garden (19-е место), впервые попавший в топ-50. Ресторан White Rabbit во главе с шеф-поваром Владимиром Мухиным в прошлом году занимал в рейтинге 15-е место. Он рекомендуется как «лучшее место в российской столице с захватывающим панорамным видом Москвы, который открывается с высоты 16-го этажа». Напомним, что ресторан Selfie, входящий в холдинг White Rabbit Family, попал в расширенный список 120 лучших ресторанов мира от компании S.Pellegrino, заняв 65-е место.

Ресторан Twins Garden под руководством Ивана и Сергея Березуцких значительно улучшил свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом, когда он занимал 72-ю строчку. Эксперты высоко оценили стремление владельцев Twins Garden использовать фермерскую продукцию с собственной фермы, меню и широкий выбор вин.

Алена Миклашевская