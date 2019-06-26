Кремль проанализирует результаты опроса об отношении к пыткам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что необходимо «тщательно проанализировать» исследование «Левада-центра» о том, что каждый десятый опрошенный россиянин подвергался пыткам со стороны силовиков. Отвечая на соответствующий вопрос во время конференц-колла, он поинтересовался у журналистов, подвергался ли кто-то из них пыткам.

«Вот смотрите, сейчас на конференс-колле человек 30 есть? Есть. Кто сталкивался с пытками представителей органов правопорядка, назовите себя... Есть ли кто-то, кто хочет назваться? Нет. Поэтому, конечно, нужно тщательно проанализировать то, что было, какая работа была проведена»,— сказал господин Песков. Он уточнил, что сам материал и анализ в Кремле пока не читали, «не было времени ознакомиться», а «отвечать поверхностно» не хотелось бы.

Исследование аналитического центра «Левада», проведенное по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток», было приурочено к Международному дню в поддержку жертв пыток (26 июня). Правозащитники обнаружили, что общество не готово требовать от власти полного запрета пыток: значительное число россиян уверено, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает его применение.

Подробнее — в материале “Ъ” «К пыткам испытывают двойственные чувства».