Парламент Ленобласти принял исполнение бюджета за 2018 год

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в трех чтениях приняли закон об исполнении регионального бюджета за 2018 год.

По словам первого заместителя председателя правительства Ленобласти Романа Маркова, доходы областного бюджета составили 137,2 млрд рублей, что на 30,4% выше, чем в 2017 году (105,2 млрд руб.). Расходы — 124 млрд руб. (плюс 9,6% по сравнению с предыдущим годом (113,2 млрд руб.). Профицит бюджета составил 13,2 млрд руб.

Господин Марков также добавил, что доходы консолидированного бюджета составили 168,8 млрд руб. (+26,1% к итогам 2017 года) расходы — 154,1 млрд руб. (+8,1%).

Лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев обратил внимание на то, что в прошлом году ряд комитетов снова не освоил выделенные им деньги. В частности, комитет по архитектуре и градостроительству исполнил бюджет всего на 19,4%, Госстройнадзор — на 39,6%, комитет по связи и информатизации — на 86,7%.

Председатель контрольно-счетной палаты Ленобласти Марина Ляхова сообщила, что у большинства госструктур была возможность освоить средства в полном объеме. Однако она также отметила, что в целом процент освоения в 2018 году возрос до 97,2% (2017 год — 96,5%, 2016 год — 94,3%).

Ольга Кантемирова