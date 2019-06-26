Байкал готовятся оградить от туристов

Туризм на Байкале могут ограничить. С такой идеей выступил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов. По словам бывшего министра обороны, экологическая ситуация на озере стала критической. Поэтому поток приезжающих туда следует искусственно сократить. Реально ли это сделать? Об этом — Анастасия Парфенова и Юлия Грицай.

Дикие туристы и гостиницы без очистных сооружений — вот две главные проблемы озера Байкал. По крайней мере, так считает спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов и предлагает прибегнуть к радикальным мерам — ограничить турпоток. И сделать это возможно, говорит генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Например, можно заставить путешественников платить туристический сбор или запретить строить новые гостиницы. «Уместно брать с автомобилистов деньги хотя бы на уборку мусора. Можно как-то ограничить пребывание по времени или зонам. В некоторых национальных парках США, когда вы входите, вам выдается мешок для мусора, на выходе вы должны его сдать. Администрация парка исходит из того, что один человек обычно производит килограмм мусора, соответственно, если вы выносите через три дня меньше, они вправе поинтересоваться, а где оставшийся»,— объяснил Ромашкин.

В прошлом году Байкал посетили примерно 1,5 млн человек. В среднем, недельный тур из Москвы стоит около 50 тыс. руб., включая перелет и проживание. Если турпоток ограничат, местному бизнесу, а в нем задействовано около 100 тыс. человек, грозят убытки. Сейчас же на Байкале туризм процветает, рассказал москвич Дмитрий Решетников: «На острове Ольхон множество гостевых домов, различные кафе, магазины, развлечения для туристов. Билеты из Москвы — мы нашли распродажу — стоили порядка 5–6 тыс. руб., это туда и обратно. Дорога от Иркутска до озера обошлась примерно в тысячу рублей с человека в одну сторону».

Итого, если, например, найти жилье через онлайн-сервис гостевых сетей, получается около 15 тыс. руб. за всю поездку. И если из Москвы можно добраться до Байкала так дешево, то что говорить о жителях соседних регионов? Треть отдыхающих приезжает на Байкал на машинах из Иркутской области и Бурятии, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе: «Туристов на Байкале на самом деле совсем немного. Примерно столько же приезжает в Алтайский край и в два раза больше в Вологодскую область. Надо просто разбираться, что в действительности наносит вред, каковы границы для особо охраняемой территории, куда их еще можно привозить. Может быть, просто концентрация туристов неправильно распределена».

И все же туристы — не главная проблема, говорят экологи. Река Селенга, которая впадает в Байкал, до сих пор загрязнена нефтепродуктами из-за деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, который закрыли еще 20 лет назад. Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, прекратившего работу в 2013-м, тоже пока не получается утилизировать. Проблема — в технических загрязнениях и нехватке очистных сооружений, считает руководитель «Гринписа» в России Иван Блоков: «Очистные сооружения для некоторых больших населенных пунктов могут стоить сотни миллионов рублей.

Главные проблемы — выбрасывание одноразовых пакетов, отсутствие канализации, вытаптывание территорий. Если вы нормально урегулируете все эти пункты, то почему нельзя сохранить существующий поток туристов?»

В следующем году должна закончиться восьмилетняя федеральная программа по охране озера. На нее было выделено почти 33 млрд руб. Но, как выяснила прошлой осенью Счетная палата, экология в регионе продолжает ухудшаться.

Идею Сергея Иванова прокомментировал и директор Байкальского заповедника Василий Сутула. По его мнению, чтобы решить проблему с бытовыми отходами, нужно работать над поведением туристов, а не ограничивать их число.