УФАС признало незаконным ограничения для большегрузного транспорта

УФАС по Пермскому краю выявило нарушения в действиях краевого минтранса при введении ограничений по движению большегрузного транспорта по региональным дорогам. Приказ о временном ограничении грузоперевозок по территории Пермского края был издан весной 2019 года и не распространялся на международные перевозки, поскольку это отражено в федеральном законодательстве.

«Введение ограничения должно быть обоснованным, при этом весенняя распутица не может являться основанием для его введения, если сама дорога находится в нормативном состоянии, - пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. – На сегодняшний день в крае сложилась ситуация, когда российские перевозчики попадают в дискриминационные условия по сравнению с международными».

Как сообщает пресс-служба УФАС, краевому минтрансу выдано предупреждение, согласно которому, он должен устранить нарушение законодательства до конца июня. В случае неисполнения, в отношении министерства будет возбуждено антимонопольное дело, а должностные лица привлечены к административной ответственности.

Ранее ФАС России выступила против введения временного ограничения федеральных дорог, тогда министерству транспорта РФ было выдано предупреждение о недопущении ограничения конкуренции, которое было выполнено. Сейчас на федеральных дорогах временное ограничение движения не вводится, для российских и международных перевозок созданы равные условия.