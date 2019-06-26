На выборы липецкого губернатора заявились уже девять человек

Избирательная комиссия Липецкой области сообщила о намерениях поучаствовать в выборах губернатора уже девяти человек. Вчера облзибрком принял документы начальника «Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ России» Андрея Григорьева, который стал кандидатом от партии «Патриоты России», а также принял уведомление об участии в выборах от гендиректора ООО «Топаз» Андрея Плотникова, которого выдвинули «Коммунисты России».

Ранее в комиссию подали документы депутаты облсовета Сергей Токарев (КПРФ), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россиия») и Олег Хомутинников (выдвинут «Партией народной свободы»), врио губернатора Игорь Артманов («Единая Россия»), директор по производству сельскохозяйственного кооператива «Суше» Евгений Третьяков («Аграрная партия России»), директор ООО «СТД–девелопмент» Вадим Давыдов («Казачья партия Российской Федерации») и депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин.

Почему беспартийный врио губернатора выдвинулся от «Единой России» — в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов выбрал компромисс».

Александр Прытков