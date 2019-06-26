На кировского депутата из-за муляжа гранаты возбудили дело о хулиганстве

В отношении депутата Слободской городской думы (Кировская область) Николая Дубравина возбудили уголовное дело по подозрению в хулиганстве. Как сообщает кировское следственное управление СК, 24 июня он кинул под ноги сотруднику патрульно-постовой службы предмет, похожий на гранату. После его задержали, доставили в участок и вскоре отпустили.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, сам Николай Дубравин на своей странице ВКонтакте» написал, что ничего полицейским под ноги не бросал. «Посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов с моей стороны не было, у меня просто выпал из кармана через штанину макет гранаты и мобильный телефон»,– заявил господин Дубравин.

Дело расследуется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимально предусмотренное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Анастасия Еремина