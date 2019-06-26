Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в Хабаровский край

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина отправили из СИЗО Южно-Сахалинска в колонию Хабаровского края, сообщили “Ъ” во вторник в УФСИН островного региона. Приговор экс-чиновнику, по которому он должен провести 13 лет в колонии строгого режима, вступил в силу после проигрыша апелляции. Точное место отбывания срока пока не сообщается.

Александр Хорошавин и его подчиненные Андрей Икрамов и Сергей Карепкин в 2018 году были приговорены соответственно к тринадцати, девяти с половиной и восьми годам заключения, а также к многомиллионным штрафам. Их признали виновными в получении взяток (ст. 290 УК РФ) от островных бизнесменов за покровительство. В апреле 2019 года приговоры подтвердила кассационная инстанция. Тогда же в колонию в Хабаровском крае были отправлены Андрей Икрамов и Сергей Карепкин.

Перевод Александра Хорошавина стал неожиданностью для его адвокатов — в Южно-Сахалинске он знакомился с материалами второго уголовного дела о выборах в гордуму областного центра в 2014 году. По версии следствия, два десятка депутатов заплатили главе региона за свои места. Посредниками в передаче денег выступили бывший мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин (находится в США), вице-мэр Алексей Лескин и сотрудник правительства области Анатолий Макаров (пытался скрыться от следствия в Грузии). По мнению защитников, перевод осужденного экс-губернатора в колонию нарушает его право на знакомство с материалами дела и защиту. Второе уголовное дело чиновника в суд еще не передано.

О том, как суд утвердил приговор,— в публикации “Ъ” «Александр Хорошавин остался при своих».

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск