Предприятия РМК признаны «Партнерами года» РЖД

АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (КМЭЗ, г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») и АО «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») удостоены звания «Партнер года» Российских железных дорог (ОАО «РЖД»). Церемония награждения прошла в рамках II Транспортно-логистического форума Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Предприятия РМК отмечены за плодотворное сотрудничество по итогам 2018 года.



Завод «Карабашмедь» отмечен за стабильно высокий объем отправки грузов по железной дороге. «Кыштымский медеэлектролитный завод» удостоен почетного звания за внедрение новых решений, предлагаемых РЖД. В 2019 году Кыштымский медеэлектролитный завод перешел на новый порядок перевозки грузов с формированием контейнерных поездов. Этот способ транспортировки продукции оказался более надежным и более быстрым, чем перевозка группами контейнеров. Кроме того, благодаря отсутствию перевалки продукции на сортировочных станциях исключаются риски повреждения грузов. Внедрение нового способа грузоперевозок послужило дополнительным основанием присвоить АО «КМЭЗ» статус «Партнер года» РЖД.

В работе II Транспортно-логистического форума Южно-Уральской железной дороги участвовали руководители железнодорожных цехов четырех предприятий Группы РМК - АО «Томинский ГОК», АО «Михеевский ГОК», АО «Карабашмедь» и АО «Кыштымский медеэлектролитный завод». Они обсудили с руководством ЮУЖД, представителями органов власти, региональной торгово-промышленной палаты, компаний-грузоотправителей перспективы развития сотрудничества.

В частности, для предприятий РМК актуальны вопросы примыкания железнодорожных путей предприятий к инфраструктуре ОАО «РЖД», порядка выдачи технических условий на установку вагонных весов и вопросы ритмичной поставки грузов. Решение данных вопросов поможет оптимизировать график строительно-монтажных работ, связанных с подведением железнодорожных путей к предприятиям, а также повысить эффективность производственной логистики.