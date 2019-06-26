В поселке Краснодарский произошло массовое заражение людей кишечной инфекцией

Власти Краснодара прекратили подачу воды в поселок Краснодарский краевого центра в связи со вспышкой острой кишечной инфекции в населенном пункте. По информации мэрии, в настоящее время зафиксировано более 20 случаев заболевания. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины произошедшего.

Из водопровода, питающего дома с заболевшими жителями, взяли пробы для проведения анализов. Процедура займет около трех дней. До ее окончания централизованное водоснабжение в поселке Краснодарский будет приостановлено. Администрация города организовала регулярный подвоз воды жителям. Сообщается, что гарантирующий поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка Краснодарского и который отвечает за качество поставляемой воды, — ИП Карапетян.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, по факту отравления людей питьевой водой в поселке Краснодарский организовано проведение полного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. Для уточнения причин возникновения заболевания проведен отбор проб питьевой воды для лабораторного исследования. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.

Василий Хитрых