Ростовский облсуд сократил арест Игоря Пятигорца на один день

Во вторник, 25 июня, Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию об изменении меры пресечения экс-главе ростовского филиала Россельхозбанка Игорю Пятигорцу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее Ленинский районный суд продлил подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября. Защита Игоря Пятигорца подала аппеляционную жалобу в облсуд. Постановлением судьи срок содержания господина Пятигорца под стражей был уточнен до 15 сентября 2019 года включительно.

Напомним, Игоря Пятигорца подозревают по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере). Он был задержан в апреле в рамках расследования уголовного дела, связанного с выдачей сотрудниками банка заведомо невозвратных кредитов.

Кристина Федичкина