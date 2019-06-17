17 июня, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ   |  купить фото

Арест экс-главы ростовского филиала Россельхозбанка продлили до 16 сентября

Бывшему директору ростовского филиала Россельхозбанка Игорю Пятигорцу продлили арест, об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. Согласно решению суда, господин Пятигорец останется под стражей до 16 сентября.

Напомним, Игоря Пятигорца подозревают по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере). Он был задержан в апреле в рамках расследования уголовного дела, связанного с выдачей сотрудниками банка заведомо невозвратных кредитов.

Подробнее об этом читайте в материале „Ъ-Юг“ «Ростовского банкира заподозрили в махинациях».

Кристина Федичкина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя