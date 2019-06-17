Арест экс-главы ростовского филиала Россельхозбанка продлили до 16 сентября

Бывшему директору ростовского филиала Россельхозбанка Игорю Пятигорцу продлили арест, об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. Согласно решению суда, господин Пятигорец останется под стражей до 16 сентября.

Напомним, Игоря Пятигорца подозревают по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере). Он был задержан в апреле в рамках расследования уголовного дела, связанного с выдачей сотрудниками банка заведомо невозвратных кредитов.

Подробнее об этом читайте в материале „Ъ-Юг“ «Ростовского банкира заподозрили в махинациях».

Кристина Федичкина