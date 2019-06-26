Под Краснодаром отключено водоснабжение из-за массового заболевания жителей

В пригородном поселке Краснодарский отключена ветка водопровода в домах, где накануне было зафиксировано более 20 случаев острой кишечной инфекции, сообщила мэрия Краснодара. Вода в микрорайон завозится цистернами.

Всего за медицинской помощью обратились 24 человека, в том числе 13 детей. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводит комплекс противоэпидемических мероприятий, проведен отбор проб питьевой воды для лабораторного исследования. Поставщиком услуги водоснабжения в поселке Краснодарский является ИП Карапетян, уточнили в мэрии. Централизованное водоснабжение может быть восстановлено не ранее чем в трехдневный срок, после завершения проверки.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю в связи с массовым заболеванием жителей поселка возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Анна Перова, Краснодар