Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

Первым вице-президентом Газпромбанка назначен бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов. Представитель господина Панова подтвердил “Ъ” его назначение.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка, он будет курировать развитие сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки. «Панов имеет существенный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере в “Газпроме” и “Норильском никеле”, а также во главе “Росгеологии”»,— отметил собеседник агентства.

Напомним, господин Панов был уволен из «Росгеологии» на фоне скандала с бывшим заместителем Русланом Горрингом. Сразу после его отставки собеседники “Ъ” говорили, что за этим последует «зачистка» из госкомпании членов его команды. Гендиректором «Росгеологии» стал экс-глава ВЭБа Сергей Горьков.

Подробности скандала — в публикации “Ъ”.