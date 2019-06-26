Замглавы МИДа: Россия примет военные меры в ответ на действия НАТО

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал, что России «придется принимать компенсационные военные меры», когда угрозы НАТО в связи с ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) «начнут воплощаться в материальных шагах». Он подчеркнул, что «ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в Евроатлантике» будет лежать на США и их союзниках по НАТО, которые «вели осознанную линию на слом Договора о РСМД».

«Мы изучим то, что в ближайшие месяцы страны—участницы Североатлантического альянса сформулируют на эту тему. Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО. И мы будем калибровать и очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом»,— заверил господин Рябков (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что «попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России» являются пропагандистской акцией «с большим элементом преднамеренной дезинформации международного и общественного мнения».

Что нужно знать о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Читать далее

Накануне, 25 июня, генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что у стран НАТО нет никаких сомнений в том, что Россия действительно нарушила договор, который запрещает производить, хранить и испытывать наземные ракетные вооружения с дальностью полета от 500 до 5500 км. По мнению Вашингтона, российская ракета 9М729 нарушает этот договор, а потому должна быть уничтожена. Москва полагает, что ракета соответствует всем положениям договора и имеет дальность до 500 км. Вашингтон объявил о приостановке участия в ДРСМД 2 февраля нынешнего года. После этого начался шестимесячный переходный период, в ходе которого договор еще можно будет спасти. Президент РФ Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке участия России в договоре.

Подробнее о судьбе договора — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».