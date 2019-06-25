Посол США в НАТО исключила возможность «ядерного» ответа на «нарушение Россией ДРСМД»

В качестве ответа на нарушение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) рассматриваются все варианты, но только с использованием неядерного вооружения, сообщила в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе посол США при альянсе Кей Бейли Хатчисон. «У России есть еще пять недель, чтобы вернуться к соблюдению договора, но если она этого не сделает, мы рассматриваем несколько вариантов того, как на это реагировать, и обсуждаем это с нашими европейскими партнерами по НАТО,— сообщила она.— Конечно, речь идет только о вариантах с использованием обычного вооружения».

Позже генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что в ходе обсуждений «ядерный» ответ не рассматривался. «Мы решили, что реакция должна быть пропорциональной и строго оборонительной, и ни в коем случае не зеркальной,— сообщил он.— Мы не хотим новой гонки вооружений. И мы все еще надеемся, что за оставшиеся пять недель Россия вернется к соблюдению договора». Господин Столтенберг также отметил, что у стран НАТО нет никаких сомнений в том, что Россия действительно нарушила договор. «США предоставили нам соответствующую информацию, после чего страны НАТО произвели ее независимую верификацию и пришли к тем же выводам»,— добавил он.

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Напомним, что США и страны НАТО обвиняют Россию в нарушении ДРСМД, который запрещает производить, хранить и испытывать наземные ракетные вооружения с дальностью полета от 500 до 5500 км. По мнению Вашингтона, российская ракета 9М729 нарушает этот договор, а потому должна быть уничтожена. Москва полагает, что ракета соответствует всем положениям договора и имеет дальность до 500 км. Вашингтон объявил о приостановке участия в ДРСМД 2 февраля нынешнего года. После этого начался шестимесячный переходный период, в ходе которого договор еще можно будет спасти. Президент РФ Владимир Путин 4 марта также подписал указ о приостановке участия России в договоре с 1 марта из-за позиции США по этому вопросу.

Подробнее о судьбе договора — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».

Михаил Коростиков