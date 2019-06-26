Средняя ставка на спорт в России составляет менее 2 тыс. руб.

Эксперты выяснили, что средняя сумма ставки на спорт в России равна 1848 руб. Около 25% игроков тратит на ставку более 1 тыс. руб., сообщил РБК со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ. Подсчеты проводились на основе чеков букмекерских компаний, которые пользуются онлайн-кассами АТОЛ с июля 2018-го по июнь 2019 года.

Самый крупный средний чек на одну ставку был зафиксирован в июле 2018 года во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России (1997 руб.). В марте 2019 года средний размер ставки составил 1,8 тыс., а в июне — 1,9 тыс. руб. Авторы исследования отметили, что на летние виды спорта в среднем ставка выше на 6,4%. Так называемый всплеск ставок выпадает на крупные международные соревнования.

Напомним, в июне Госдума приняла закон об ужесточении регулирования букмекерского рынка. Поправками предлагается запретить принимать ставки на ряд мероприятий, например на развитие сюжета телесериалов, ограничить использование специального оборудования и сократить число банков для привлечения финансовых гарантий.

Подробности — в публикации “Ъ” «Госдума принимает ставки».