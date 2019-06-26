Экс-наставник баскетбольной сборной Хорватии перейдет на работу в «Енисей»

Известный экс-тренер мужской сборной Хорватии по баскетболу Дражен Анзулович будет тренировать в новом сезоне красноярский клуб «Енисей», выступающий в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщила пресс-секретарь команды Инга Шарова.

Директор баскетбольного клуба Владимир Петроковский сказал, что для успешной борьбы в лиге, где выступают российские и европейские команды, «Енисею» необходимо «продолжать развивать клуб, соответствующий европейским стандартам»: «Поэтому мы приняли решение пригласить опытного тренера европейского уровня, который поможет нам построить команду с желанием бороться за каждый мяч и настроем побеждать в каждой игре».

Новый главный тренер «Енисея» собирается построить команду, которая «будет играть одинаково энергично и агрессивно на обеих половинах площадки». «Мы будем стараться играть системно как в защите, так и в нападении, а также контролировать игру на протяжении сорока минут»,— обещает Дражен Анзулович.

По итогам прошлого сезона «Енисей» занял девятую строчку в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, набрав 37 очков. Раньше хорват Дражен Анзулович не тренировал клубы в Единой лиге ВТБ. Его предыдущим местом работы была сборная Хорватии, которая под его руководством выступала в квалификации чемпионата мира 2019 года.

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Илья Галагуз