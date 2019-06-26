Дорогу в Красной Поляне полностью очистили от селя

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На автомобильной дороге в поселке Красная Поляна по состоянию на 1:30 среды, 26 июня, сель был убран в полном объеме. Несколькими часами ранее ГУ МЧС по краю сообщало о расчистке 7,4 тыс. куб м грязекаменной массы. В настоящее время автомобильное сообщение по трассе восстановлено.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 24 июня около 06:10 в Красной Поляне по улице Набережная лаванда на автодорогу в районе ручья Сулимовский произошел сход селя. Грязекаменная масса объемом 100 куб м перекрыла участок проезжей части. Чуть позже, в 08:30, в Красной Поляне было обнаружено еще одно место схода селя объемом около 1500 куб. м. Вечером 24 июня на месте схода селей работало 33 единицы техники и 60 человек. Были организованы работы по доставке тяжелой техники из Лазаревского района для продолжения расчистки территории в сторону склонов.

Василий Хитрых