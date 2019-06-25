Для движения транспорта в Красной Поляне от селя очистили одну полосу трассы

По состоянию на 9:30 вторника, 25 июня, с трассы в селе Красная Поляна Адлерского района Сочи спецслужбы убрали более 5 тыс. куб м грязекаменной массы, сошедшей накануне с гор. В настоящее время расхищена одна полоса дороги для движения легкового транспорта, сообщили в ГУ МЧС по краю.

«Сейчас происходит расчистка русла ручья и верхней части тела селя. Усилен режим наблюдения на месте ЧС, развернут штаб оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона. В администрации города создан оперативный штаб», - рассказали в ведомстве.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 24 июня около 06:10 в Красной Поляне по улице Набережная лаванда на автодорогу в районе ручья Сулимовский произошел сход селя. Грязекаменная масса объемом 100 куб м перекрыла участок проезжей части. Чуть позже, в 08:30, в Красной Поляне было обнаружено еще одно место схода селя объемом около 1500 куб. м. Вечером 24 июня на месте схода селей работало 33 единицы техники и 60 человек. Были организованы работы по доставке тяжелой техники из Лазаревского района для продолжения расчистки территории в сторону склонов.

Дмитрий Михеенко