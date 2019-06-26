Связь-банк скрыл данные о составе совета директоров

С сайта Связь-банка удалена страница с информацией о составе совета директоров, обратил внимание РБК. При этом данные о составе правления по-прежнему доступны. В Связь-банке работают менеджеры оборонного Промсвязьбанка, в состав которого скоро войдет и сам Связь-банк.

Напомним, Внешэкономбанк в кризис 2008–2009 годов получил Связь-банк и «Глобэкс» на санацию. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 млрд руб. на их финансовое оздоровление. В конце 2018 года Связь-банк завершил присоединение «Глобэкса». Тогда же ВЭБ.РФ предложил передать его на баланс Промсвязьбанка. В мае Госдума приняла законопроект об условиях передачи Связь-банка в Росимущество и затем ПСБ, сейчас ВЭБ и Минфин согласовывают условия передачи Связь-банка.

Промсвязьбанк с декабря 2017 года проходил санацию через управляющую компанию ФКБС, теперь он принадлежит Росимуществу. В конце декабря 2018 года правительство разрешило Промсвязьбанку не раскрывать совсем или раскрывать частично данные о своих владельцах.

Подробнее — в публикации “Ъ” «ВЭБу не отвязаться от ЦБ».