Суд в США отказался отклонить иск Рыболовлева к Sotheby's

Федеральный суд в Нью-Йорке отказал Sotheby’s в отклонении иска на $380 млн, который подал российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Как сообщает Reuters, окружной судья Джесси Фурман напомнил, что разбирательство в Нью-Йорке дублирует аналогичное дело в Швейцарии.

Судья не увидел аргументов в пользу того, что иск в США «неудобен», а Швейцария «предпочтительнее». Он также отметил, что разбирательство в Нью-Йорке продвинулось дальше, и предположил, что аукционный дом может сэкономить средства, защищая свою позицию в домашней юрисдикции.

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Напомним, Дмитрий Рыболовлев, бывший владелец производителя минеральных удобрений «Уралкалия», обвиняет Sotheby’s в пособничестве арт-консультанту Иву Бувье, из-за которого структуры предпринимателя потеряли около $1 млрд, много лет переплачивая за приобретаемые с помощью господина Бувье картины.

Подробнее об иске читайте в материале “Ъ” «Искусство дошло до суда».