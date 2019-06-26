Антуан Гризманн близок к переходу в «Барселону»

«Барселона» может завершить сделку по переходу нападающего Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» на следующей неделе, сообщает Telegraph. Как отмечает издание, трансфер, который оценивается в €120 млн, может состояться после 1 июля, когда вступит в силу пункт контракта французского форварда об отступных. По данным издания, руководство «Барселоны» согласовало контракт с 28-летним форвардом два месяца назад.
Антуан Гризманн перешел в «Атлетико» из испанского «Реал Сосьедад» летом 2014 года. За пять сезонов футболист провел в мадридском клубе 257 матчей и забил 133 мяча. В составе мадридского клуба Гризманн выиграл Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок UEFA (2018).
«РИА Новости»
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