Антуан Гризманн близок к переходу в «Барселону»

«Барселона» может завершить сделку по переходу нападающего Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» на следующей неделе, сообщает Telegraph. Как отмечает издание, трансфер, который оценивается в €120 млн, может состояться после 1 июля, когда вступит в силу пункт контракта французского форварда об отступных. По данным издания, руководство «Барселоны» согласовало контракт с 28-летним форвардом два месяца назад.

Антуан Гризманн перешел в «Атлетико» из испанского «Реал Сосьедад» летом 2014 года. За пять сезонов футболист провел в мадридском клубе 257 матчей и забил 133 мяча. В составе мадридского клуба Гризманн выиграл Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок UEFA (2018).

«РИА Новости»