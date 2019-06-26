Была основана во Владивостоке в 1999 году, получив название «Синергия». В 2008 году группа провела IPO на Московской бирже. В 2017 году была переименована в Beluga Group. Является третьим в стране производителем водки (основные бренды — Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Архангельская»), а также импортером виски Glenfiddich, Monkey Shoulder, джина Hendirck`s, вин Torres, Luce, Masi и других. Кроме того, Beluga Group производит собственные бренды виски Fox&Dogs, джина Green Baboon.

Группа включает в себя шесть производственных площадок, а также винное хозяйство «Поместье Голубицкое», которое она приобрела в 2018 году, и АО «Пентагро», объединяющее ряд региональных мясо-молочных заводов и несколько птицефабрик. Кроме того, управляет специализированной розничной сетью «Винлаб». Основным бенефициаром компании является председатель правления Александр Мечетин (более 51%). Выручка по МСФО за 2018 год составила 43,4 млрд руб., чистая прибыль — 938 млн руб. Продажи группы составили 12,9 млн дал.