Глава Рыбно-Слободского района предложил КПРФ обсудить перенос памятника Ленину

Глава Рыбно-Слободского района Татарстана Ильдар Тазутдинов пригласил первого секретаря республиканского комитета КПРФ Хафиза Миргалимова «обсудить вопрос реконструкции и переноса» памятника Ленина в поселке. Об этом «Ъ-Казань» сообщил господин Миргалимов.

«Памятник, правда, уже перенесли. Но мы считаем такой подход правильным»,— сказал коммунист.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась видео демонтажа памятника, что вызвало возмущение коммунистов. «Взяли и оторвали голову Ильичу»,— жаловался «Ъ-Казань» Хафиз Миргалимов. В администрации Рыбной Слободы обещали вернуть монумент на центральную площадь поселка после ее ремонта.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"