Три валюты сплотятся против юаня

США, Япония и Австралия намерены инвестировать $1 млрд в строительство завода по сжижению природного газа. Проект в Папуа—Новой Гвинее станет первым реальным шагом трех стран по созданию противовеса китайской инициативе «Пояса и пути». Вашингтон и его союзники полагают: Пекин пользуется тем, что развивающиеся страны нуждаются в деньгах, заманивая их в долговую яму. Авторы новой инициативы предлагают вместо китайских денег собственные, утверждая также: речь в отличие от мегапроекта КНР пойдет исключительно о создании «качественной инфраструктуры».

Инвестором масштабного проекта от Японии будет Japan Bank for International Cooperation (JBIC), от США — U.S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC), от Австралии — Export Finance and Insurance Corporation. Договоренность, по словам неназванных источников издания Nikkei Asia Review, была достигнута в ноябре. В апреле договоренность о строительстве терминала была достигнута и с правительством Папуа—Новой Гвинеи. Официальное объявление о начале работы над проектом, как ожидается, будет сделано на этой неделе, но до этапа строительства пройдет еще несколько лет, необходимых на расчеты и подготовку проекта. К указанной сумме, скорее всего, прибавятся затраты на строительство дополнительной электростанции и прокладку коммуникаций.

Проект станет первым реальным шагом трех стран к созданию эффективного противовеса китайской инициативе «Пояс и путь» (ПИП), в рамках которой Пекин обещал выделить в ближайшие десятилетия до $1 трлн на модернизацию инфраструктуры развивающихся стран. По мнению Вашингтона и его союзников, истинная цель инициативы — закредитовать страны-реципиенты до такой степени, чтобы долговой рычаг дал Китаю возможность влиять на их внешнюю и внутреннюю политику. Особенно яростно против инициативы выступает нынешняя администрация Белого дома, которая в новой версии Стратегии национальной безопасности, вышедшей в конце 2017 года, объявила противостояние КНР одной из своих главных задач на ближайшие годы.

В июле 2018 года тогдашний министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп сообщила о создании «трехстороннего инфраструктурного партнерства» Вашингтона, Токио и Канберры. В тот период, впрочем, информации о конкретных финансовых обязательствах в рамках партнерства не было. Единственным, кто назвал хоть какую-то цифру, стал госсекретарь США Майкл Помпео, от имени Вашингтона пообещавший скромные $113 млн. Примечательно, что к проекту отказалась тогда присоединиться Индия, которую США надеялись привлечь к более активному противостоянию с Китаем в рамках идеи Индо-Тихоокеанского региона и инициативы Четырехстороннего диалога по безопасности. По сведениям источников индийской газеты The Economic Times, премьер-министр страны Нарендра Моди отказался от участия в американско-австралийско-японской инфраструктурной инициативе, чтобы не портить отношения с Пекином и Москвой — партнерами страны по БРИКС.

Инвестиции в гвинейский проект будут осуществляться на основе принципов «качественных инфраструктурных инвестиций». Этот японский концепт был впервые выдвинут в мае 2015 года, когда Китай только объявил о начале работы в рамках ПИП. Официально он не направлен против Пекина, но подчеркивает, что выдаваемые на строительство инфраструктуры кредиты должны быть посильны странам-реципиентам, проекты не должны вредить экологии, зато должны благотворно сказываться на местной занятости, социальном мире и способствовать равенству между регионами страны. Это именно то, в чем США и их союзники китайским инвестициям и проектам отказывают.

Источники в Москве, задействованные в подготовке к саммиту G20 в Осаке 28–29 июня, сообщали “Ъ”, что японские принципы качественной инфраструктуры будут поддержаны на грядущей встрече всеми ее участниками, включая Китай. Это, впрочем, вряд ли удовлетворит союзников Вашингтона, которые намерены предложить развивающимся странам альтернативные инфраструктурные решения. Вашингтон в октябре 2019 года планирует запустить Международную корпорацию финансирования проектов развития, которая направит $60 млрд на выдачу кредитов и гарантий по кредитам частным инвесторам в инфраструктуру развивающихся стран. Это приблизительно удвоит ресурсы, которые ранее выделялись США на эти цели.

По мнению директора азиатской программы Московского центра Карнеги Александра Габуева, из трех бросивших вызов ПИП стран реальная позитивная история инвестиций в развивающиеся страны есть только у Японии. «Японцы уже много лет инвестируют в схожие проекты по всей Юго-Восточной и Южной Азии, и именно они, скорее всего, будут "мозгом" этого партнерства,— сообщил “Ъ” эксперт.— В итоге это даст развивающимся странам больше средств для развития и больше альтернатив. А выбор — это всегда хорошо».

Профессор школы международных отношений и госуправления при Шанхайском университете Ян Чен полагает, что большой тревоги по поводу нового проекта Китай испытывать не должен. «"Пояс и путь" всегда был инклюзивной инициативой, и мы совершенно не против, чтобы другие страны тоже инвестировали в инфраструктуру,— сообщил он “Ъ”.— Китай будет очень рад, если другие страны разделят с ним риски, связанные с инвестированием в сложных регионах». Эксперт также напомнил, что Япония, Индия, Европа и США десятилетиями инвестировали в Африке и других развивающихся регионах, но результаты пока были очень скромны. «ПИП — инициатива с уникальными преимуществами, он создает не только инфраструктуру, но и способствует развитию торговли, финансового сотрудничества, межчеловеческих контактов»,— добавил господин Ян.

Михаил Коростиков