Брейк-данс и серфинг предварительно включены в программу Олимпиады-2024

В программу летних Олимпийских игр в Париже предварительно включили брейк-данс, скейтбординг, скалолазание и серфинг, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). В соревнованиях по брейк-дансу и серфингу будет разыграно два комплекта наград (по одному у мужчин и женщин), в скейтбординге и скалолазании — четыре комплекта (по два — соответственно).

«Все четыре вида спорта, предложенные Парижем, полностью соответствуют олимпийской повестке-2020, поскольку способствуют тому, чтобы программа стала более урбанистической и сбалансированной по гендерному признаку, а также дает возможность приобщить к ОИ молодое поколение»,— сказал президент МОК Томас Бах. Окончательное решение по новым видам спорта будет принято на заседании исполкома МОК в декабре 2020 года.

О том, что МОК рекомендует включить в программу парижской Олимпиады скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс, стало известно в марте. Три вида спорта — скейтбординг, скалолазание и серфинг — будут протестированы на Олимпийских играх в Токио в следующем году. Так что единственным настоящим дебютантом в олимпийской программе станет брейк-данс.

О том, как Томас Бах делает ОИ привлекательными для молодежной аудитории, в публикации “Ъ” «Брейк-данс дотанцевался до Олимпиады».