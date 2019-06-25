РЖД и «ЭлектроМир» будут сотрудничать в области развития железнодорожного машиностроения

ОАО «РЖД» и ООО «ГК "ЭлетроМир"» подписали в Петербурге соглашение о сотрудничестве в области развития железнодорожного машиностроения и телекоммуникационных систем железнодорожного транспорта в РФ.

Данное соглашение предусматривает сотрудничество для разработки, производства и внедрения инновационной продукции железнодорожного машиностроения. Стороны намереваются создавать оптимальные условия, для развития данной отрасли, обмениваясь при этом научно-технической, экономической, торговой и иной информацией.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ОАО «РЖД» открыло в Петербурге инновационную площадку для привлечения технологичных компаний.