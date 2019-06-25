В Петербурге открылась инновационная площадка РЖД

ОАО «РЖД» создает в регионах России сеть инновационных площадок для привлечения технологичных компаний. Одна из них открылась во вторник, 25 июня, в Петербурге. В торжественной церемонии приняли участие врио губернатора города Александр Беглов и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Предполагается, что инновационные площадки РЖД станут точками притяжения высокотехнологичных стартап-компаний в регионах, пространствами для обсуждения новых технологий. Всего в 2019 году компания планирует открыть пять региональных площадок.

Напомним, что в рамках ПМЭФ-2019 Смольный и ОАО «РЖД» заключили соглашение на 88 млрд рублей, которые будут инвестированы в развитие Санкт-Петербургского железнодорожного узла.