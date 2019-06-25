В Смольном официально сообщили об отставке главы комитета по межнациональным отношениям Олега Махно

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олега Махно. Информация об этом была опубликована на сайте Смольного вечером 25 июня.

При этом интересно, что официальное сообщение об отставке господина Махно появилось значительно позже новости о том, что занять должность главы комитета было предложено лидеру фракции ЛДПР в петербургском Заксобрании Олегу Капитанову.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что господин Капитанов предложение врио губернатора принял, отказавшись при этом от дальнейшего участия в предвыборной кампании на пост главы города.