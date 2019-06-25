Строительная компания выплатила сотрудникам 22 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга в ходе работы по выявлению задолженности по заработной плате установила, что в компании ООО «ГК "Гранит"», занимающейся промышленным и гражданским строительством, образовались долги по зарплате перед сотрудниками на общую сумму более 22 млн рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки в адрес руководителя организации было внесено представление. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками компании была погашена в полном объеме.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что похожая ситуация сложилась в компании ООО «Евро-Люкс», руководство которой выплатило сотрудникам более 15,7 млн руб. только после возбуждения дела об административном правонарушении.