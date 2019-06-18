Петербургская компания выплатила сотрудникам 15 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга в ходе работы по выявлению латентной задолженности по заработной плате установила, что в ООО «Евро-Люкс» сложилась задолженность перед 40 сотрудниками на общую сумму более 15,7 млн рублей. По итогам проверки был принят комплекс мер прокурорского реагирования по восстановлению трудовых прав работников, сообщили в надзорном ведомстве.

В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения юрлицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, в адрес руководителя организации внесено представление. В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками ООО «Евро-Люкс» погашена в полном объеме, уточнили в прокуратуре.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность перед сотрудниками Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова.