ФК «Кубань» отказался объединяться с «Урожаем»

На общем собрании КРОО «Объединенный клуб футбольных болельщиков “Кубань”» было принято решение, что никакого объединения любительского клуба «Кубань» и профессионального «Урожай» не будет. По словам болельщиков, на собрание не пришел спортивный директор «Кубани» и генеральный директор «Урожая» Станислав Лысенко, который изначально и озвучивал идею взаимодействия клубов, а, кроме того, выяснилось, что никакого конкретного предложения от краевых властей по этому поводу не поступало. «Есть только виртуальные обещания, и выбор общественности был очевиден. В очередной раз поверить на слово куратору от администрации Краснодарского края, народ не захотел», - говорится на сайте КРОО.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, господин Лысенко заявил несколько недель назад о возможности объединения ФК «Урожай» и «Кубань». Предложение якобы поступило от вице-губернатора Андрея Коробки. Этот вопрос должен был решиться на внеочередном собрании КРОО «Кубань.

Кроме того, по словам болельщиков, Станислав Лысенко предложил «Кубани» заключить соглашение об участие футболистов «Урожая» в чемпионате края, а также выступил с предложением проводить тренировочный процесс «Кубани» на УТБ «Северная».

«Первое предложение было отклонено. Действительно, сложно представить, как игроки “Урожая” собираются играть в субботу в чемпионате края, а на следующий день находится в заявке своей основной команды в первенстве ПФЛ. Да, и участие в матчах краевого чемпионата – дело исключительно добровольное», - говорится на официальном сайте КРОО «Кубань».

Дмитрий Михеенко