Кубань соберет урожай

Спортивный директор «Кубани» Станислав Лысенко заявил о возможности объединения ФК «Урожай» и «Кубань». По его словам, предложение поступило от вице-губернатора Андрея Коробки. У обоих клубов существуют финансовые проблемы, и представитель ФК «Кубань» отмечает, что никаких договоренностей между клубами пока нет. Этот вопрос будет решаться 23 июня на внеочередном собрании КРОО «Кубань».

Спортивный директор «Кубани» Станислав Лысенко на встрече с болельщиками сообщил о возможности объединения ФК «Урожай» с «Кубанью». «Предложение об объединении поступило от вице-губернатора Андрея Коробки. Через 1,5 месяца начинается ПФЛ. Наша организация болельщиков «Кубани» в моем лице зайдет в управление футбольного клуба «Урожай». Я буду назначен генеральным директором. И у меня есть дорожная карта, как можно вернуть былые заслуги. Мне даны гарантии финансирования. Считаю, что это единственный путь, который поможет быть на профессиональном уровне. Мне сказали, что никто не будет лезть в управление. Команду и тренеров буду набирать я», - сказал господин Лысенко. Он добавил, что на следующий год, возможно, клуб будет переименован в «Кубань», а сейчас это невозможно. «Что касается злосчастного названия "Урожай", то это для всех тяжелое бремя. Лицензирование через пять дней, переименование чисто физически уже невозможно», - пояснил директор клуба. Вице-губернатор Андрей Коробка не ответил на звонок “Ъ-Кубань”.

Бывший директор ФК «Урожай» Дмитрий Градиленко отказался комментировать заявление Станислава Лысенко, пояснив, что «находится в другом городе и не владеет ситуацией».

ФК «Кубань» в прошлом году был расформирован, затем воссоздан инициативной частью болельщиков и ветеранов, которые объединились в общественную организацию и заявились в высшую лигу чемпионата Краснодарского края. Профессиональные игроки ушли в другие ФК, таким образом, «Кубань» стала любительским клубом, его деятельность ведется на средства болельщиков.

Представитель ФК «Кубань» на условиях анонимности рассказал “Ъ-Кубань”, что никаких договоренностей между двумя клубами на данный момент нет. «Это пока только идеи и разговоры. Никаких официальных предложений не поступало, все это лишь не более чем чья-то мысль. Я в такую перспективу не очень верю», - сказал собеседник редакции.

ФК «Урожай» в завершившемся сезоне занял 2-е место в зоне «Юг» профессиональной футбольной лиги, клуб уже подал заявку в следующий сезон. КРОО «Кубань» играет в высшей лиге чемпионата Краснодарского края.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в мае 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении НАО «Футбольный клуб “Кубань”». Долги клуба, в том числе, по зарплате игрокам превысили 1,5 млрд руб. Тогда же РФС отказал ФК «Кубань» в выдаче лицензии на участие в первенстве Футбольной национальной лиги по этой же причине. В декабре прошлого года НАО «ФК “Кубань”» было признано банкротом. ООО «Футбольный клуб «Урожай» зарегистрировано в Краснодаре в июне 2018 года. По заявлениям краевых властей, новый клуб должен был стать преемником лишившегося профессионального статуса ФК «Кубань».

Финансовые проблемы тут же начались и в «Урожае». За время его недолгого существования в клубе несколько раз менялось руководство, в середине февраля 2019 года прокуратура Прикубанского округа города Краснодара вынесла представление гендиректору ООО «ФК «Урожай» Дмитрию Градиленко с требованием ликвидировать имеющиеся в клубе задолженности по заработной плате перед сотрудниками. По данным «РБК Краснодар», на момент проверки задолженность по заработной плате перед 116 работниками ОО «ФК «Урожай» составляла 9,5 млн руб. В марте Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Краснодарскому краю взыскало с ФК «Урожай» более 3 млн руб. в счет выплаты задолженностей по заработной плате перед игроками и сотрудниками клуба. В ФССП по краю отметили, что клуб погасил задолженность по заработной плате перед 67 своими сотрудниками.

Внеочередное собрание КРОО «Кубань» запланировано на 23 июня. На повестке дня дебаты и голосование членов КРОО по вопросу ответа на предложение о сотрудничестве, поступившем от «Урожая».

Елена Рыжкова