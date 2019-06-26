ПСЖ не ПМЖ

Один из лучших футболистов мира, бразилец Неймар близок к возвращению из ПСЖ в «Барселону». По сообщениям испанских СМИ, он готов подписать пятилетний контракт со своим старым клубом, из которого со скандалом ушел два года назад. Ради этого 27-летний форвард согласился на понижение зарплаты до €24 млн вместо €36 млн, которые он сейчас получает в Париже. Кроме того, Неймар должен принести болельщикам «Барселоны» публичные извинения.

О нежелании Неймара оставаться в ПСЖ стало известно еще несколько дней назад, после того как футболист уведомил президента клуба Насера аль-Хелаифи о своем стремлении возобновить выступления за «Барселону». Во Франции бразильскую звезду не устраивает многое: отношение к нему со стороны партнеров по команде, жесткость соперников и, как следствие, травмы, в том числе перелом ноги, полученный в январе, а также отсутствие взаимопонимания с прессой.

Кроме того, по всей видимости, Неймара разочаровали выступления ПСЖ в Лиге чемпионов, где парижане три год подряд, в том числе дважды уже при его участии, доходили лишь до 1/8 финала. Не испытывая серьезной конкуренции в национальном чемпионате, флагман французского клубного футбола раз за разом оказывается несостоятельным в play-off главного еврокубка. Таким образом, успехи Неймара за последние два года сводятся исключительно к трофеям, выигранным во внутренних французских турнирах: двум победам в чемпионате и по одной — в Кубке Франции, Кубке Французской лиги и Суперкубке. А это явно не то, ради чего амбициозный бразилец переходил в ПСЖ. Напомним, что в составе «Барселоны», в которую Неймар перешел из «Сантоса», он не только дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок и один раз — Суперкубок, но и победил в Лиге чемпионов 2015 года.

Однако чтобы вернуться в испанский клуб, который сам Неймар сейчас называет своим домом, ему теперь требуется не только прервать контракт с ПСЖ, завершающийся лишь в 2022 году, но также выполнить определенные условия, поставленные руководством «Барселоны». Ведь уходил оттуда два года назад бразилец со скандалом. Тогда он не только де-юре самостоятельно выплатил своему бывшему клубу €222 млн за расторжение контракта, чтобы ПСЖ смог выполнить требования финансового fair play. Неймар еще и пытался отсудить у «Барселоны» €26 млн, которые он, по его мнению, должен был получить в качестве так называемого бонуса за лояльность, то есть за продление предыдущего контракта перед переходом в ПСЖ.

И вот теперь бразилец, мечтая воссоединиться со своими прежними партнерами — Лионелем Месси, который, кстати, просил президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу вернуть бывшего партнера, Луисом Суаресом, Жераром Пике и другими, ради этого не только отозвал свой судебный иск, но и еще готов пойти на серьезное понижение зарплаты. Если в ПСЖ она составляет более €36 млн в год, то «Барселона» обещает платить Неймару лишь €24 млн — примерно столько же, сколько было до перехода. По данным испанского издания Diario Sport, нападающий согласился с этим предложением очень быстро, практически не раздумывая. Кроме того, он уже якобы пообещал принести извинения болельщикам испанского гранда за свои действия двухлетней давности.

Что касается суммы трансфера, то она может оказаться рекордной. ПСЖ, по данным французских источников, хочет выручить за своего лидера €300 млн, то есть примерно на треть больше, чем два года назад получила «Барселона».

Евгений Федяков