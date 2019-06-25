«Воронежтрубопроводстрой» погасил 90 млн рублей задолженности по зарплате

ОАО «Воронежтрубопроводстрой» депутата воронежской облдумы Василия Шипилова (одно из крупнейших в регионе предприятий по строительству магистральных газо- и нефтепроводов, сейчас в процедуре наблюдения) погасило 90 млн руб. задолженности по зарплате перед сотнями своих работников. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области. «В результате комплекса принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате почти полностью погашена. Оставшаяся задолженность перед 11 работниками будет погашена в ближайшее время»,— добавили в ведомстве.

Напомним, ранее управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по признакам невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы) работникам «Воронежтрубопроводстроя». По версии следствия, директор предприятия допустил неполную выплату более 90 млн руб. зарплаты свыше 450 работникам. На имущество предприятия и подозреваемого был наложен арест. Первый транш в размере 51 млн руб. поступил на счет ФССП по Воронежской области в начале июня в результате совместных действий СКР, прокуратуры региона и службы судебных приставов.

О том, почему на другом местном предприятии урезали зарплаты, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Воронежстальмост" сводят с заказчиками».

Мария Старикова