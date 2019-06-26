Высшая лига

Ювелирное украшение — уникальный инструмент для выражения отличительных особенностей человека, будь то власть, богатство, эксцентричность или статус. И история знает множество примеров, когда мужчины украшали себя не меньше женщин, а порой даже больше. Недавно прошедшие аукцион Christie`s Maharajas & Mughals Magnificence, мужские недели моды, выставка Pitti Uomo и премьера фильма «Рокетмен» наглядно демонстрируют новый всплеск интереса к мужским украшениям.

Разворот книги «Jewelry for Gentlemen» Джеймса Шервуда: мужские перстни

Если женские украшения всегда тесно связаны с модой, то мужские — с функциональностью. И когда мы думаем, какими аксессуарами можно разнообразить мужской гардероб, вариантов не так много. Одним из самых древних мужских украшений является перстень. В Древнем Риме кольца носили как символ статуса и высокого положения в обществе. Кольца с резным камнем использовали как персональный оттиск на восковой печати. Этот стиль впоследствии заимствовали ювелиры конца XIX века — так появилась мода на кольца-печатки, популярные по сей день. Британский наследник престола принц Чарльз постоянно носит золотой перстень на мизинце, и он отлично подходит к его сшитым на заказ современным костюмам.

В XVII веке, спустя век после появления рукавов, в Европе появились и запонки.

Во Франции манжеты подвязывали шнурками и лентами, а после того как «король-солнце» Людовик XIV заказал первые запонки — две пуговицы, соединенные короткой цепочкой, во Франции они стали признаком аристократии. А английский король Чарльз II заказывал памятные запонки по случаю свадеб, коронаций и других особенных моментов. Со временем запонки проникли в другие слои общества и с развитием промышленной революции в XIX веке стали частью повседневного костюма новых бизнесменов, но с изобретением рубашек с манжетами на пуговицах в начале XX века запонки снова стали символом особых случаев и формальных торжеств. А после Второй мировой войны запонки из стали превратились в доступный инструмент персонального стиля для тех, кто хочет разнообразить свой гардероб.

Принц Чарльз в запонках, перстне и булавке для галстука и Камилла Паркер-Боулз Фото: Reuters

С началом Викторианской эпохи (1837–1901) пышный стиль украшений уходит из мужского гардероба вместе с одеждой ярких расцветок — считалось, что со строгим темным костюмом позволительно носить действительно необходимые аксессуары. И мужчины стали носить только функционально обоснованные украшения: часы на золотой цепочке (чтобы смотреть время), булавку для галстука (чтобы не топорщился), запонки (чтобы застегнуть рукава). А того, кто расхаживал на публике в броских украшениях, неодобрительно называли хлыщом, то есть человеком, чересчур озабоченным своей внешностью.

На период ар-деко (1920–1930-е годы) пришлось возрождение популярности украшений в принципе и мужских в том числе.

Махараджа Патиалы Бхупиндер Сингх

Лидерами движения безусловно являлись индийские махараджи, часто заказывавшие драгоценности у ювелиров парижской площади Вандом. Махараджа Патиала Бхупиндер Сингх в 1928 году заказал Cartier пятирядное колье из бриллиантов и рубинов, в котором главное место занимали желтый бриллиант весом 234,6 карата, а также несколько бриллиантовых брошей и серег. Махараджа Индора Яшвант Рао II Холкар, и его жена стали одной из самых заметных пар светского Парижа. Бернар Буте де Монвель написал их живописные портреты в украшениях с легендарными бриллиантами, а фотограф Ман Рэй запечатлел на пленку махараджу в колье Cartier с сапфиром Индора, которое было продано на недавнем аукционе Christie`s Maharajas & Mughals Magnificence за $206 250.

Знаменитым коллекционером украшений начала XX века был герцог Виндзорский Эдвард VIII: его страсть к уникальным драгоценностям активно поддерживала жена герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон. Известно, что у Эдварда было несколько комплектов из сочетающихся между собой пуговиц, булавок для галстука и запонок для разных костюмов. Один из таких комплектов в стиле ар-деко работы Cartier, подаренный герцогу женой в 1935 году, был продан на аукционе Sotheby`s 2010 года за $115 250.

В 1940–1960-х годах, когда большое распространение получили наручные часы с автоматическим подзаводом, у мужчин появился новый способ выражения своего стиля и статуса.

Встретить джентльмена в роскошных часах и с золотым портсигаром, иногда декорированным эмалью или драгоценными камнями (в дополнение к комплекту из пуговиц, запонок и булавки для галстука), стало обычным делом. Примером такого стиля середины прошлого века могут служить герои сериала «Безумцы», у которых каждая деталь образа тщательно выверена.

Певец Harry Styles на Балу Института Костюма Met Gala в Нью-Йорке, 2019 год Фото: Getty Images

И тем не менее сегодня украшения для мужчин по-прежнему тема для обсуждения. В книге «Jewelry for Gentlemen» Джеймс Шервуд сделал попытку осветить ненаписанную историю мужских украшений последних двух столетий. Знаменитые британские дизайнеры Стивен Вебстер и Шон Лин продолжают с огромным успехом выпускать украшения для мужчин, а на крупных светских мероприятиях знаменитые мужчины все чаще делают акцент на драгоценные аксессуары. Так, на балу костюма Met Gala этого года в Нью-Йорке певец Harry Styles появился в моносерьге с жемчужиной, подражая сэру Фрэнсису Дрейку, который еще в середине XVI века носил жемчужную серьгу, подаренную ему королевой Елизаветой I.

В недавно вышедшем фильме «Рокетмен» о жизни Элтона Джона актер Тэрон Эджертон, сыгравший главную роль, иногда появляется в кадре в украшениях на несколько миллионов долларов. Художник по костюмам Джулиан Дэй все украшения для фильма взял у ювелирной марки Chopard. Но это лишь отражение части обширной коллекции драгоценностей музыканта, крупного коллекционера украшений и часов, часть которой певец продал на аукционах Sotheby`s в 1988 и 1993 годах.

Гости выставки Pitti Uomo во Флоренции, 2019 год Фото: Getty Images

На мужских неделях моды и на выставке Pitti Uomo во Флоренции мужские украшения не редкость. Да и что говорить — мужчина в украшениях всегда привлекает внимание. Ведь если все в мужском гардеробе неслучайно, особенно интересно узнать, почему же выбор сделан в пользу того или иного предмета.

Екатерина Зиборова