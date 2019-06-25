Обслуживание дорог Ленобласти оценят специалисты из Финляндии

Специалисты центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии дадут экспертную оценку технологиям, применяемым для содержания региональных автодорог в Ленинградской области. Об этом во время рабочей встречи договорились глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский и представители финского центра.

Возглавит финскую делегацию руководитель местного регионального союза Матти Вииалайнен. Визит иностранных специалистов запланирован на конец лета текущего года, сообщили в региональном дорожном комитете.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленинградская область выиграла дорожный грант в размере €433 тыс. по программе приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014 – 2020». В рамках проекта будет разработана новая методология содержания областных дорог в зимний период.

На средства гранта планируется закупить специальное оборудование, часть сотрудников районных ДРСУ пройдут обучение в Финляндии. Финская сторона возьмет на себя 80% стоимости запланированных мероприятий, остальная часть — около 9 млн рублей — поступит из бюджета дорожного фонда Ленобласти.