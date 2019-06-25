Глава воронежского облздрава прокомментировал отсутствие регистрации у раздавившего пациентку аппарата

Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин считает, что у медиков «не было никаких оснований сомневаться в аппарате» Teragam, на котором 22 мая погибла пациентка Воронежского областного онкологического диспансера (ВОКОД) во время лучевой терапии. Он призвал “Ъ-Черноземье” дождаться выводов следствия — управление СКР по региону, напомним, продолжает расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

«Аппарат был поставлен в онкодиспансер в 2005 году, все документы были в наличии. Далее аппарат эксплуатировался в соответствии с инструкцией производителя. Вопрос, как он поставлялся и где закупался, выяснит следствие. У медиков не было никаких оснований сомневаться в аппарате: работал исправно, много жизней спас, нареканий к нему не было, техобслуживание проводилось»,— отметил Александр Щукин.

Он также рассказал, что «все проверки аппарата контрольными органами подтверждали его работоспособность»: «Нарушений, в том числе с регистрационными документами, не выявилось ни разу. В 2016 году Росздравнадзор комплексно проверял онкодиспансер, включая оборудование. Замечений в акте, что этот аппарат не зарегистрирован, не было. Для медиков положительные результаты проверок означают, что на оборудовании работать можно, что оно исправно».

Напомним, 25 июня Росздравнадзор обнародовал результаты проверки, проведенной по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Она выявила, что чешский аппарат Teragam не был зарегистрирован в РФ и при этом использовался на протяжении 14 лет для лечения пациентов.

Андрей Прах