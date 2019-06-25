Госдума приняла закон о сокращении стажа для получения гражданства РФ

Депутаты Госдумы проголосовали за закон о сокращении стажа иностранным специалистам с трех до одного года, чтобы они могли получать российское гражданство. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Он касается тех специалистов, которые хотят получить гражданство в упрощенном порядке.

Законопроект был разработан по поручению президента Владимира Путина по итогам прямой линии 7 июня 2018 года. Документ направлен на привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов для работы в России.

О предложениях Минэкономики упростить миграцию высококвалифицированных работников, читайте подробнее в материале “Ъ”.